メジャー経験もあるソフトバンクOBで球団統括本部付アドバイザーの和田毅氏（45）とサッカーの元日本代表FW巻誠一郎氏（45）が16日、ソフトバンク―楽天戦（北九州）でセレモニアルピッチに登場した。

16年4月に発生した熊本・大分地震をきっかけに発足した、九州の復興支援を目的とした「ファイト！九州」プロジェクトの一環として行われた「ファイト！九州デー」の一戦。それぞれマウンドの左側と右側に分かれて立ち、見事なノーバウンド投球で試合前の球場を沸かせた。

2人は同プロジェクトの一環として、26年4月から8月にかけて九州・沖縄の全8会場で小学生とスポーツを通じて交流する「九州スポーツキッズキャラバン」のアンバサダーを務めている。

巻氏はスタンドに向けマイクで「（活動を通じて）まずはスポーツの楽しさを感じてほしいですし、スポーツを通して防災の意識も学んでもらえたらなと思います。災害が起こって感じたことは日々当たり前に思えていたことが当たり前ではない。今この瞬間を全力で応援して楽しんで、さらには感謝の気持ちを持ちながら日々を過ごしてもらえたらなと思います」と呼びかけた。

その後の囲み取材では熊本地震の本震から10年がたったことに触れ「僕の感覚としては早い。あっという間に過ぎ去った10年だったなと思います」と心境を吐露。続けて「災害復興という意味でもそうですし、僕自身も現役を引退して、さまざまな活動を社会的な活動を含めてやらせていただいているので。日々やるべきことをやっている実感もあるので早いのかもしれません」と話した。

プロジェクトについては「災害は怖いし苦しい思いもたくさんしましたが、野球もサッカーもいろんなスポーツの方がたくさん来て、怖さの中でもスポーツは怖さを忘れて熱中できるものですし、スポーツを通してたくさんの支援の輪や心の支えを生み出せたのかなと。そういう意味では災害の時に必要のないものと思われがちですけど、スポーツを通してさまざまなコミュニティーや人々の心のよりどころとしてスポーツは大切なものだんだなと思います」と持論を展開。さらに「スポーツに携わっている子が増えて、スポーツを楽しみながらも、いざという時はスポーツを通して防災や支援に関心が持てる、そういうきっかけをつくれたらと思います」と使命感を語った。