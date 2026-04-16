STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ、KEY TO LIT中村嶺亜（29）が16日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。下積みについて語った。

番組ではアイドルグループCANDY TUNEの個々の下積みを取り上げた。ハライチ澤部佑から「嶺亜くんはどうですか？ 下積みとか」と聞かれ、中村は「それでいうと僕も今ジュニアなので下積み中なんですけど。わかりやすく言うと、僕は好きなことのためにやってる仕事が好きなので、挫折したり悩んだりするのは好きなんですけど、やっぱり当時初めて一緒に歩んできた仲間と違う道を選んだ仲間との別れは寂しかったりしますね。本来全然悲しいことじゃない。他の夢が見つかっていいことなんですけど、当時は受け入れられなくて、寂しいなって」と語った。

澤部は「今まだ下積みって感覚なんだ。自分的には」と反応。CANDY TUNEの村川緋杏（26）は「えええ!? ここ（ぽかぽかレギュラー）まできてぇ!?」と声を上げた。

澤部は「ぽかぽかレギュラーでぇ!?」と乗っかり、「自信持てよ」とつっこんだ。岩井勇気は「澤部さん。『ぽかぽか』下積みです」とボケた。

澤部は「ウソぉ!?」と驚き、岩井は「言わなかったでしたっけ。『ぽかぽか』って練習番組」と自虐的にボケた。