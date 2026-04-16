俳優の伊藤英明（50）が16日、大阪市内で撮影中の主演映画「国境」（監督井筒和幸）の会見に出席。共演の染谷将太（33）へのジェラシーを語り、笑いを誘った。

関西でオールロケの真っ最中に開かれた異例の会見。公開はまだ先だが同作をご当地から盛り上げたい制作側の気合をくみとり、「まいど！」と第一声を上げた。報道陣の微妙な反応に「失笑でした」と苦笑いで幕を開けたが、井筒組現場の充実ぶりをうかがわせるマシンガントークを繰り広げた。

伊藤は大阪のヤクザ役。建設コンサルタント役の染谷とバディを組み、“アウトロー2人”が悪党相手に暴れ回る。

伊藤は井筒和幸監督作に「30年前、駆け出しのころ、チンピラAみたいな役で…。ある役者さんに付いていったらそのまま出ることになって、セリフまであったんですけど」と、端役で出演したことを告白。「当時は右も左も分からなくて、ただただ井筒監督が怖かった」と笑い、「撮影後に“兄ちゃんもっとセリフに血が通ったらええと思うわ”と言ってくれた」と振り返った。

30年後、井筒組に主演でカムバック。「井筒監督作品のアドリブのような空気感は作られたもの。監督が繊細に熱を持って演技指導し、絵を作っている」と実感したといい、「恥ずかしいんですけど、僕も映画のスゴさ、俳優のスゴさに気づけてるようで気づけていなかった。監督の熱量と演技指導は毎日新たな発見、気づきがあっていい学びになっていて、現場が楽しくてしかたない」と声を弾ませた。

共演の染谷将太について、「助監督が染谷さんにこうしたほうがいい、と話すのを聴いていた監督がひと言“染谷さんやで”と言った。その（監督からの）信頼感が凄くうらやましかった」と話した。

その後も、井筒監督が「染谷君は監督だから。時々、勝手に自分で考えてやって…って」と話すと、染谷が自身の自主映画の監督経験を説明し照れ笑い。そのやりとりにも伊藤は「それがまたうらやましい！」と割って入り、笑わせていた。

企画・製作を務める紀伊宗之氏によると「公開は年明け（2027年）ぐらいを予定している」といい、撮影は「まだ2〜3週間残っている」とした。