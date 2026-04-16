昨季限りでロッテを退団し、今季からチェコの「ドラキ・ブルノ」に所属している荻野貴司外野手（４０）が１６日までにデビューを果たした。所属チームが公式インスタグラムで「荻野貴司、ドラキ・ブルノでの初出場。いかがです？」と投稿した。

ロッテ時代と同じ背番号０のユニホームを着用。オールドスタイルでポジションへ駆け出す様子や、両耳のヘルメットを着用して打席でスイングする場面、子供のファンと肩を組んで記念撮影に収まるシーンなどが投稿されている。

荻野は奈良県出身でトヨタ自動車から２００９年度ドラフト１位でロッテに入団。２１年には最多安打、盗塁王に輝いた。通算１１４６試合に出場し１１４３安打、２６０盗塁、打率・２８３。度重なるケガを乗り越え、ファンからも愛された人気選手だった。

チェコでの現役続行が決まった際には「日本で１６年間やってきたことを生かして、チェコ野球の発展につなげられれば」と抱負を語っていた。 ＳＮＳでは「サイコー 背番号０ なんか感動して泣けてくる」、「ユニホームを着てプレーするオギさんはやっぱりキラキラ カッコいいです」、「プレーするこの姿をこの国の教科書にして頂きたいですね」と異国での元気な姿を喜ぶ声が相次いだ。