お馴染みのフレーズに頼らない、人気美容家の「スイッチが入る瞬間」を捉えた職人芸がスタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。

【映像】IKKOの「どんだけ〜！」じゃないモノマネ（実際の様子、43分頃）

4月15日放送の『これ余談なんですけど・・・』では、かまいたちがMCを務め、「東西ものまね戦士」が集結し、原口あきまさ、ホリ、兼光タカシ、岡下雅典らが、飽くなき探究心から生まれた最新ネタを惜しみなく披露した。

番組中、原口は「IKKOさんのモノマネ、皆やるじゃないですか？これからやりたくなった時にどうしようってなった時に、やっぱりバラエティ番組で急にスイッチが入るIKKOさんっていうのがいるんですよ」と、自身の新たな着眼点を明かした。ロケ中に美容の話を真面目にしていても、カメラが回っていることに気づき、スイッチが入る瞬間を再現するという。

原口が「こういう日差しが強い時って、あの本当にもうあの女性陣のあの、日傘とか、すごい用意した方がぜっ…なにー！！！」と、独特の間から突如として絶叫するネタを披露すると、スタジオからは「あるあるある！」「ここだ！」と絶賛の嵐が巻き起こった。

この「スイッチが入る瞬間」の鮮やかな再現に、周囲は「どんだけじゃないんですね」と感嘆。原口自身も「これやりてーって」「ここだ！って」とその発見の瞬間の興奮を語り、定番を脱却した鋭い人間観察眼に共演者一同が唸らされる一幕となった。