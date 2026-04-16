TBS井上貴博アナウンサーが16日、キャスターを務める同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。父親が死体遺棄容疑で逮捕された京都府南丹市の男児遺体遺棄事件について報じる前に「もし見ていて、ちょっとつらいなとお感じになった方は、情報から距離を取るということはお勧めします」と、視聴者に向けて呼びかけた。

この日の番組では、昨夜になって急展開を迎え16日未明に父親逮捕の流れとなった同事件を、断続的に報じた。午後4時50分すぎからのコーナーで伝えた際、井上アナは「あまりにつらい事件がなぜ起きてしまったか、ここに正面から向き合うことも大切だと考えまして、ここから30分ほどにわたり展開をしていきます」と述べた上で「もし見ていて、ちょっとつらいなとお感じになった方は。情報から距離を取るということはお勧めします」と、口にした。

番組では、遺体で発見された安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の父親で、死体遺棄の疑いで京都府警に逮捕された会社員安達優季容疑者（37）について、その横顔を含め、事件の経過などについて伝えた。井上アナは「死体遺棄の疑いで逮捕されたのが、まさか、行方不明の最初に通報した父親だった。この事実に、言葉を失うような事件となったわけですが、あくまで現段階では容疑者です」として、父親の横顔のほか、逮捕容疑や認否、容疑者として浮かび上がった背景などについて伝えた。