NHKの二宮直輝アナウンサー（41）が16日、NHK大阪放送局で、3年ぶりに復帰した夕方の情報番組「ほっと関西」の取材会に出席した。

「NHKのど自慢」などの司会でおなじみ、二宮アナは東京アナウンス室からの異動。3年ぶりの大阪復帰で「ほっと関西」（月〜水曜）「列島ニュース」を担当する。

3年ぶりの「ほっと関西」で月〜水曜を担当。前回は月〜金曜の担当だっただけに、「家族で引っ越してきて、放送が終わるのが夕方なんですけど、木、金曜は早めに帰れるので両立が取りやすくなった。今日も帰って料理するんですけど、献立は何がいいのか考えてます。家庭とのバランスが取れるようになって良かった」と良きパパぶりの一端をのぞかせた。

前回はコロナ禍とも時期が重なり、あまりいろんな場所に行けなかったことから「魅力的な場所がたくさんあるので行ってみたい」と笑顔を見せた。

引き継ぎの際、前任の小山径アナウンサーから「いかに阪神がすばらしいか」を力説されたそうで、「以前も人並みに応援していたんですが、小山さんの思いに向き合わなきゃいけないと、スポーツのサブスクに入りました。すっかりハマってしまって、より熱を持って試合をお伝えできるようになれば」。

スポーツ担当の広瀬絢南アナからも「ものすごくいい傾向です。虎党としてはすごくいい流れなので、そのまま成長してください」とお墨付きをもらったといい、「関西は5年目となりますが、新米虎党として頑張っていきたい」と目を輝かせていた。