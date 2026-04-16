なぜそんなに冷静…！？ドッキリを仕掛けたわんこの行動に、爆笑の声が相次いで寄せられています。話題の投稿は記事執筆時点で121万回再生を突破し「確認かわいい♡」「前世医者？？」「頭良すぎｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『突然飼い主が倒れたら、大型犬はどうする？』検証した結果→あまりにも冷静な『まさかの行動』】

飼い主が突然倒れたら…ドッキリを決行！

TikTokアカウント「golden_eve_retriever」の投稿者さんは、ゴールデンレトリバー『イヴ』ちゃんの日常を紹介しています。この日、とあるドッキリをイヴちゃんに仕掛けた飼い主さん。それは『突然飼い主が倒れたら愛犬はどんな反応をするのか？』というもの。

イヴちゃんの前で「ウッ…苦しい…！」「助けてイヴ…」と迫真の演技で、パタリと倒れた飼い主さん。突然の出来事に『なになに？』と顔を寄せるイヴちゃんですが、尻尾がフリフリ＆笑顔のため心配というよりも、新しい遊びが始まったと思っているのかもしれません…！

動かないご主人様を見て不安に…

まったく動かない飼い主さんに、イヴちゃんは徐々に心配になってきた模様。すぐ横に座り込んで飼い主さんを見つめたり、あたりを見渡したり…と、まるで自分を落ち着かせるような仕草を見せたといいます。いつもと違う状況に戸惑っているのでしょう。

しばしの時間が流れたのち、イヴちゃんが動き出します。飼い主さんの腕に自分の右手を乗せて静止。動かない飼い主さんに不安になり、肉球から伝わる温もりを確認しているようにも思えます…。

まさかの心音を確認！？

それでも反応がない飼い主さんに、今度は左手を胸のあたりに置いて動かないイヴちゃん。その仕草はまるで心音を確認しているようだったとか…！お医者さんのような冷静な行動には、笑いとともに驚きを隠せません。

手を当てながら笑顔のイヴちゃんを見ると、どうやら飼い主さんの無事は確認できた模様。とすると『飼い主の茶番に付き合ってやるか…』そう思っているのかもしれませんね。今回のドッキリは、イヴちゃんの優しさと無邪気な冷静さが笑いを呼ぶ結果となりました♡

この投稿には「心音確認しててしぬｗｗ」「大丈夫！いざというときは助けてくれるから！」「賢くてびっくりした」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「golden_eve_retriever」には、感情豊かなイヴちゃんとの賑やかな日々が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「golden_eve_retriever」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております