インフルエンザ患者数は前週から半減 新型コロナ感染者もやや減少 1.2倍に増加したのは感染性胃腸炎 引き続き注意を 秋田
県内のインフルエンザ患者と新型コロナウイルスの感染者は、いずれも減少しました。
ただ、依然として集団発生が報告されています。
一方、感染性胃腸炎は県全体で1.2倍に増えていて、引き続き注意が必要です。
今月12日までの1週間で、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は53人で、前の週から半分に減りました。
1医療機関あたりの患者数は2.12人で、3週連続の減少です。
新型コロナウイルスの感染者は59人で、前の週と比べてやや減りましたが、集団発生は7件報告されています。
また、感染性胃腸炎は、県が小児科の定点とする13の医療機関で81人確認されました。
先週から1.2倍に増えていて、例年と比べて比較的多い状態が続いています。
新年度が始まって2週間余り。
疲れがたまって免疫力が落ちてくる時期でもあることから、県では、引き続き基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。
※4月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします