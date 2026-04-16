県内のインフルエンザ患者と新型コロナウイルスの感染者は、いずれも減少しました。



ただ、依然として集団発生が報告されています。



一方、感染性胃腸炎は県全体で1.2倍に増えていて、引き続き注意が必要です。



今月12日までの1週間で、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は53人で、前の週から半分に減りました。



1医療機関あたりの患者数は2.12人で、3週連続の減少です。





全国的にも感染のピークは過ぎたと見られていますが、教育・保育施設で3件の集団発生が確認されています。新型コロナウイルスの感染者は59人で、前の週と比べてやや減りましたが、集団発生は7件報告されています。また、感染性胃腸炎は、県が小児科の定点とする13の医療機関で81人確認されました。先週から1.2倍に増えていて、例年と比べて比較的多い状態が続いています。新年度が始まって2週間余り。疲れがたまって免疫力が落ちてくる時期でもあることから、県では、引き続き基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。※4月16日午後6時15分のABS news every.でお伝えします