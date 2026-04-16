伊藤英明＆染谷将太、異例の“映画撮影中”会見「普通だったら…」 企画・制作が意図語る
俳優の伊藤英明（50）と染谷将太（33）が16日、大阪市内で開かれた映画『国境』の撮影中会見に出席した。
【集合ショット】ガッツポーズで気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒和幸監督（73）が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
桑原を演じる伊藤と二宮を演じる染谷のダブル主演。駆け出しの頃に井筒監督から演技指導を受けたという伊藤と、井筒組初参加となる染谷は6度目の共演となる。
現在撮影中で公開時期についても、伊藤が「来年なんでしょうね」と語るなどまだ決まっていないよう。会見の意図を企画・製作の紀伊宗之氏（56）は「普通、映画の撮影中にこういう会見もしなければ、情報も出さないんですけど、もう早いタイミングから大阪でやってるんで、いろんな皆さんに知ってもらおうと思って」と説明した。
伊藤は「普通だったら、完成されて記者会見というのがあるんでしょうけど、まだまだもうちょっと公開まで盛り上げていただければ。特に関西メディアの方にはよろしくお願いします」と話し「バラエティー、ラジオなんでもいけますので、ぜひぜひ誘ってください！」と呼び掛け。「井筒監督と染谷くんと3人でいきます」と意気込みを見せた。
染谷も「自分が大好きな映画だなっていう風に素直に思える作品で、楽しい」と言い「2人が大冒険して生きづらい世の中で自分の居場所を見つけていくというある種の成長物語であるのかなと思ってまして、もうその真っ最中なので、いま我々は、まだ冒険の途中」と表し「自分も早く完成が見たいなと思っています」と話した。
会見には井筒監督、黒川氏も出席した。
【集合ショット】ガッツポーズで気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒和幸監督（73）が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
現在撮影中で公開時期についても、伊藤が「来年なんでしょうね」と語るなどまだ決まっていないよう。会見の意図を企画・製作の紀伊宗之氏（56）は「普通、映画の撮影中にこういう会見もしなければ、情報も出さないんですけど、もう早いタイミングから大阪でやってるんで、いろんな皆さんに知ってもらおうと思って」と説明した。
伊藤は「普通だったら、完成されて記者会見というのがあるんでしょうけど、まだまだもうちょっと公開まで盛り上げていただければ。特に関西メディアの方にはよろしくお願いします」と話し「バラエティー、ラジオなんでもいけますので、ぜひぜひ誘ってください！」と呼び掛け。「井筒監督と染谷くんと3人でいきます」と意気込みを見せた。
染谷も「自分が大好きな映画だなっていう風に素直に思える作品で、楽しい」と言い「2人が大冒険して生きづらい世の中で自分の居場所を見つけていくというある種の成長物語であるのかなと思ってまして、もうその真っ最中なので、いま我々は、まだ冒険の途中」と表し「自分も早く完成が見たいなと思っています」と話した。
会見には井筒監督、黒川氏も出席した。