女優の小芝風花が１６日に２９歳の誕生日を迎えたことを報告。新ヘアカラーに激変した姿を公開し話題になっている。

小芝はインスタグラムで「２９歳になりました」と報告すると、金髪にイメチェンした新ヘアを披露。「２０代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うこと。そして、いつも応援してくださる皆様に、日々の感謝を伝えること」と伝えると、「実はその為に色々練っているのです。ふふふ。来年の今日、なにかあるかなぁ、出来たらいいなぁ」とサプライズ報告を“予告”していた。

この投稿には「風花さん お誕生日おめでとうございます 最高な１年になりますように」「ＤｒｅａｍのＡｍｉかと思った」「風花ちゃん お誕生日おめでとう 可愛いね」「来年の今日ですね… 予定空けておくようにします」「大好きな風花ちゃんが素敵な一年を過ごせますように そして、来年の今日を楽しみにしています」など祝福の声や１年後の報告を楽しみにしているというコメントなどが寄せられている。

小芝は３月に妹と顔出し姉妹ショットを公開し、ネットで「え？！妹ちゃん可愛すぎる」「似てる」「えー可愛いなーお姉ちゃんに似て妹も可愛いー」「風花ちゃんの妹ちゃん可愛すぎません！？」と反響を呼んだ。