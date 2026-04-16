井筒和幸監督「世界の親分たちが…」世相をチクリ 疫病神シリーズ『国境』実写映画化「初めてのタッチ」に挑戦
俳優の伊藤英明（50）、染谷将太（33）、井筒和幸監督（73）が16日、大阪市内で開かれた映画『国境』の撮影中会見に出席した。
【集合ショット】気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒監督が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
桑原を演じる伊藤と二宮を演じる染谷のダブル主演。駆け出しの頃に井筒監督から演技指導を受けたという伊藤と、井筒組初参加となる染谷は6度目の共演となる。
井筒監督は同作について「奇しくもですよ、世界の親分たちは自分のシマを取り合ってる最中ですよね。うちらの映画もそんなことを2人が揶揄するシーンがある」と世相とリンクした部分があったと語った。
また同作を「冒険もの」と表し「そういうのって僕もやったことないから。それでこれおもしろいなって思った。しかも大阪が舞台でしょ」と話した。また「小難しい話じゃないんで、気楽に見てほしいですね。初めてのタッチのもの」と語った。
会見は、伊藤、染谷、井筒監督が撮影中に食べた関西グルメの話で盛り上がるなど、和気あいあいとした雰囲気で進んだ。最後のあいさつで伊藤は「公開まで盛り上げていただければ。特に関西メディアの方にはよろしくお願いします」と話し「バラエティー、ラジオなんでもいけますので、ぜひぜひ誘ってください！」と呼び掛け。「井筒監督と染谷くんと3人でいきます」と意気込みを見せた。
会見には伊藤、染谷、井筒監督のほか、黒川氏、企画・製作の紀伊宗之氏（56）が出席した。
【集合ショット】気合を入れた表情を浮かべる伊藤英明＆染谷将太ら
大阪のヤクザ・桑原と、建設コンサルタント・二宮がバディを組み、アウトロー2人が悪党を相手に暴れ回る、小説家・黒川博行氏（77）の「疫病神シリーズ」。同シリーズの中でも、スケールが大きく、黒川氏自身も映像化は不可能と考えていた『国境』を『パッチギ！』など数々の名作を手掛けた井筒監督が実写映画化。すべて関西でロケーション撮影を行う。
井筒監督は同作について「奇しくもですよ、世界の親分たちは自分のシマを取り合ってる最中ですよね。うちらの映画もそんなことを2人が揶揄するシーンがある」と世相とリンクした部分があったと語った。
また同作を「冒険もの」と表し「そういうのって僕もやったことないから。それでこれおもしろいなって思った。しかも大阪が舞台でしょ」と話した。また「小難しい話じゃないんで、気楽に見てほしいですね。初めてのタッチのもの」と語った。
会見は、伊藤、染谷、井筒監督が撮影中に食べた関西グルメの話で盛り上がるなど、和気あいあいとした雰囲気で進んだ。最後のあいさつで伊藤は「公開まで盛り上げていただければ。特に関西メディアの方にはよろしくお願いします」と話し「バラエティー、ラジオなんでもいけますので、ぜひぜひ誘ってください！」と呼び掛け。「井筒監督と染谷くんと3人でいきます」と意気込みを見せた。
会見には伊藤、染谷、井筒監督のほか、黒川氏、企画・製作の紀伊宗之氏（56）が出席した。