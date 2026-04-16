ドジャースの大谷翔平選手と山本由伸投手が今季開幕から素晴らしい好投を続けています。

大谷選手は日々、指名打者として出場するなか、ここまで3試合に先発登板。今季初登板となった1日のガーディアンズ戦では、6回87球、打者23人に対して1安打6奪三振無失点で今季初勝利を挙げました。

2度目の登板は9日のブルージェイズ戦。この試合でも6回96球、打者24人に対し4安打1失点(自責点0)と安定した投球。そして3度目の登板となった16日のメッツ戦は投手専念でマウンドに。6回95球、打者22人に対し2安打10奪三振1失点(自責点1)と、圧巻の投球を見せました。

大谷選手はここまで先発した3試合全てQSの抜群の安定感でナ・リーグトップ(※16日時点)の防御率0.50を記録しています。

一方、山本投手も負けず劣らずの素晴らしい投球を続けています。2年連続の開幕投手としてダイヤモンドバックス戦に今季初先発を飾ると、6回95球、打者21人に対し5安打6奪三振2失点(自責点2)で勝ち投手となり、2試合目は2日のガーディアンズ戦に先発し、6回87球を投げ、打者22人に対し4安打2失点(自責点2)と、黒星がついたものの先発の役目を十分に果たしました。

3登板目は8日のブルージェイズ戦。6回97球、打者24人に対し5安打6奪三振1失点(自責点1)の内容で2勝目を手にし、4戦目の先発登板となった15日のメッツ戦では、今季最長となる7.2回104球を投げ、打者28人に対し4安打7奪三振1失点(自責点1)と相手打線を抑え込みました。

山本投手もここまで先発した4試合ともQSを記録。ナ・リーグトップ、両リーグ通じてトップタイの回数を誇ります。

そして現在ナ・リーグでは、QS率が100％となっているのは大谷選手と山本投手のみ。両リーグ通じてもフリード投手(ヤンキース)、ソリアーノ投手(エンゼルス)、ワカ投手(ロイヤルズ)と並び、5人。日本人投手2人がMLBの舞台で抜群の安定感を発揮しています。