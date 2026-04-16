熊本地震の本震で特に大きな被害が出た熊本県南阿蘇村では、16日は夜明け前から、多くの人が祈りをささげています。中継です。

斜面が削られ、今も山肌が見えています。熊本地震の本震で大規模な土砂崩れが起きた痕跡です。石碑には花も手向けられています。10年前までここには橋がかかっていましたが、地震によって崩落し、今は一部が震災遺構として残されています。16日も多くの人がこの場所を訪れ、手を合わせています。

当時、大学生だった大和晃さんは、この土砂崩れに巻き込まれ、犠牲となりました。本震から10年となった16日午前1時25分、晃さんの家族が崩落現場近くで祈りをささげました。

晃さんの母・大和忍さん「息子に10年会えていないんだなって、声も聞けないんだなって。それだけ時間がたっているのを感じました」

また、午前10時からは、熊本県と県内全ての市町村が初めて、合同で追悼式を行いました。

熊本市立必由館高校2年・田中伶空さん「震災で経験した助け合いの心を決して風化させることなく、次の世代へと引き継いでいく事こそが本当の復興だと信じています」

熊本地震は、災害関連死を含めると278人が犠牲となりました。被災地は今も、悲しみや苦しさに変わりはありません。