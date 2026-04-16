お笑いコンビのCOWCOWがきょう（16日）、都内で一日警察署長をつとめ、ここ数年、組織的な犯行が深刻化している特殊詐欺の被害防止を呼びかけました。

きょう、警視庁三田警察署の一日警察署長を務めたのは、お笑いコンビ「COWCOW」の多田健二さんと善しさんです。

全国的に拡大している特殊詐欺の被害を未然に防ごうと、COWCOWの2人は街頭に立ってチラシを配るなどして注意を呼びかけました。

多田さんは先週、警察を騙った詐欺電話が立て続けに妻のスマホにかかってきたというエピソードを紹介。「冷静に対応したらプチっと切られた。電話で警察だと言われても焦らず対処してほしい」と語りました。

また、善しさんが「詐欺がなくなることを『当たり前』にしたい」と話すと、多田さんは「警視庁から正式にオファーが来たら詐欺防止の当たり前体操を作りたい」と意気込みました。

三田警察署管内では、今年に入ってから特殊詐欺による被害が7件、被害額はあわせておよそ3000万円に上っています。

警視庁三田署の一瀬美器雄署長は「『あなたは容疑者』『逮捕されます』などと自宅の電話やスマートフォンにかかってきたら詐欺。電話を切って警察に通報してほしい」と呼びかけています。