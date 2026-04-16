【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 滋賀県の湖畔エリアやラッピングに共通する2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ ふとした瞬間に思い出せそうで、意外とパッと出てこない言葉を探り当てる楽しみを味わいましょう。
今回は、滋賀県の豊かな自然を感じる地名から、生活に身近なパッケージ形体、そして生命の根源に関わる用語まで幅広く用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□く
□□うそう
じ□□ぞん
ヒント：商品を一つずつ袋に入れること、そして生物が自分の命を維持しようとする本能的な働きを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こほ」を入れると、次のようになります。
こほく（湖北）
こほうそう（個包装）
じこほぞん（自己保存）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地域の呼称、流通の現場で使われる用語、そして心理学や生物学の概念という、多角的な視点の言葉が並んでいました。一見すると接点のない単語同士が、特定の音でピタリと結びつく瞬間を見つけるのは、言葉遊びの大きな醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、滋賀県の豊かな自然を感じる地名から、生活に身近なパッケージ形体、そして生命の根源に関わる用語まで幅広く用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□うそう
じ□□ぞん
ヒント：商品を一つずつ袋に入れること、そして生物が自分の命を維持しようとする本能的な働きを思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こほ正解は「こほ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こほ」を入れると、次のようになります。
こほく（湖北）
こほうそう（個包装）
じこほぞん（自己保存）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、地域の呼称、流通の現場で使われる用語、そして心理学や生物学の概念という、多角的な視点の言葉が並んでいました。一見すると接点のない単語同士が、特定の音でピタリと結びつく瞬間を見つけるのは、言葉遊びの大きな醍醐味（だいごみ）といえるでしょう。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)