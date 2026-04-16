スヌーピーのA3が入る保冷バッグが付録！ 「クックパッド プラス」夏号発売へ
スヌーピーの保冷バッグが付録の「cookpad plus（クックパッド プラス）」2026年夏号（扶桑社）が、5月25日（月）から発売される。
【写真】折りたためて便利！ スヌーピーの超BIG保冷バッグ詳細
■75周年記念アートをデザイン
今回「cookpad plus（クックパッド プラス）」2026年夏号の付録として登場するのは、『PEANUTS』の誕生75周年を記念し75メンバーをあしらった、オールスターデザインのキュートな保冷バッグ。
大きさは、幅45cm×高さ35cm×マチ14．5cm。A3が入る超特大サイズのアイテムとなっており、2Lのペットボトルを5本入れることも可能な収納力の高さが魅力だ。
さらに、スマートフォンが入る内ポケットが付いているほか、使わない時は折りたたんで持ち運ぶこともできる、使いやすさを追求したアイテムとなっている。
【写真】折りたためて便利！ スヌーピーの超BIG保冷バッグ詳細
■75周年記念アートをデザイン
今回「cookpad plus（クックパッド プラス）」2026年夏号の付録として登場するのは、『PEANUTS』の誕生75周年を記念し75メンバーをあしらった、オールスターデザインのキュートな保冷バッグ。
大きさは、幅45cm×高さ35cm×マチ14．5cm。A3が入る超特大サイズのアイテムとなっており、2Lのペットボトルを5本入れることも可能な収納力の高さが魅力だ。
さらに、スマートフォンが入る内ポケットが付いているほか、使わない時は折りたたんで持ち運ぶこともできる、使いやすさを追求したアイテムとなっている。