プロ野球のファームは16日、東、中、西地区で計4試合が行われた。

東地区のロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に7―1で逆転勝ち。井上が7回に3号ソロ、育成選手の谷村が8回に1号3ラン、石川慎が2安打を放った。先発・西野は6回5安打1失点で、2番手の育成選手・本前が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。オイシックス先発・石田は6回1/3を5安打4失点（自責3）で1敗目。打線は5安打に終わった。

中地区のハヤテ―巨人戦（しずてつスタジアム草薙）は1―1で9回引き分け。ハヤテ先発・後藤は5回2/3を6安打1失点。巨人先発・山田は5回3安打無失点の好投。萩尾が2安打を放った。

西地区のソフトバンクは阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に4―0で完封勝利。先発・東浜が5回1/3を1安打7奪三振無失点で3勝目（1敗）を挙げた。渡辺が3回の1号2ランなど2安打、秋広が8回に2号ソロ。阪神先発・早川は5回4安打3失点で1敗目。打線はドラフト2位・谷端（日大）が2回に放った1安打のみに終わった。

オリックスは広島戦（由宇）に4―1。横山聖が2安打。先発・片山が4回2安打無失点で3番手・博志が2回2安打3奪三振1失点で1勝目（1敗）。オリックス先発・菊地は2回2安打2奪三振無失点で、2番手・アドゥワが2回1安打2奪三振1失点で1敗目（1勝）を喫した。