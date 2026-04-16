「第３回西日本クラシック」（１６日、園田）

１番人気のミルトイブニングが後続に大差をつけて逃げ切り、重賞初制覇を成し遂げた。２着には２番人気のシェナマックスが４番手から上がりの脚を伸ばして続き、３着には４番人気のブライトローズが後方２番手から流れ込んだ。

ミルトイブニングが新馬戦以来の逃げ切りで重賞初勝利を挙げた。「出走は悩んだが、前走後も状態は変わらずにいいので踏み切った。３月から状態が一気に上向いてきた」と保利平師。２日の菊水賞２着から中１週の強行ローテは全く問題なかった。

前走の菊水賞は後方からの上がり勝負だったが、今回は一転して逃げ切り。「ゲートを出にくいと聞いていた。展開が読めなかったが、思ったよりも出たので、前付けすれば楽かなと思った」と広瀬航。最終３角から独走態勢を築き、初騎乗で大役を果たした。

次走は中２週で兵庫優駿（５月５日・園田）に挑む。兵庫３歳３冠の２冠目で、３歳の頂上決戦。「１冠目の菊水賞は前を走るゴッドフェンサーに追いつけなかった。前走の千七から今回は千八に変わって結果を出せた。兵庫優駿も千八なので、距離の変化でどこまでやれるか」と保利平師。打倒ゴッドフェンサーへ一策を練る。