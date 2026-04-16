俳優の染谷将太（33）が16日、大阪市内で撮影中の主演映画「国境」（監督井筒和幸）の会見に出席。ダブル主演の伊藤英明との縁と魅力について熱弁した。

関西でオールロケの真っ最中。建設コンサルタント役で、大阪のヤクザ役・伊藤英明とバディを組み、悪党相手に暴れ回る。

学生時代から井筒作品ファンといい、「まさか自分が井筒作品の中に入れるとは」と感激。「現場の熱量も高く、日々みんなで戦う毎日が刺激的。映画をつくるってこんなに楽しいことだとかみしめている」と話した。

伊藤とは6度目の共演。「木に登ったり、戦ったり、殺されたり…毎回濃い現場。乗り越えて、乗り越えて井筒組というのはある種、集大成というか」と笑い、「いつも助けてもらってありがたいです。英明さんとのパワフルさに巻き込まれながら…一緒にやっていて楽しくて、ただただ英明さんに反応すれば成立する」と感謝した。

伊藤については「立ち姿がかっこいいのはもちろん、ただ歩いているだけでも絵になるのが、いつもズルいなといつも思っている。たたずまいがスクリーン映えする」と評した。

「エネルギーが爆発するときのあそこまでの沸点は、カメラのレンズが割れるんじゃないかと思うくらい波動が出る。やろうと思ってできることじゃない」と賛辞が止まらなかった。

企画・製作を務める紀伊宗之氏によると「公開は年明け（2027年）ぐらいを予定している」といい、撮影は「まだ2〜3週間残っている」とした。