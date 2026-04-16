日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開き、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏（４７）が日本代表のコーチに選任されたことを報告した。

理事会後に取材に応じた山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長は「少しでも勝つ確率を高めるために彼の経験値、能力を生かしたい。（２５年１２月に横浜ＦＣを）退団した後から継続してコミュニケーションを取ってきた。５年１０年先の代表チームを託せるような人材、有力な候補の１人。総合的に判断した。全て期待していますけど彼にしかできない経験がたくさんあった。スペシャリストとしてのテクニックは代表選手たちにとっても刺激になることがたくさんある」と期待を込めた。

Ｗ杯本番からの入閣で“ぶっつけ本番”の異例ともいえるタイミング。ＪＦＡは横浜ＦＣのコーチ退任後、継続的にコンタクトをとってきたという。Ａ代表の重みを知る中村は「熟慮に熟慮を重ねていた」と悩んでいたが、イングランド遠征後に森保監督と会食する機会があり、そこで最終的な決断に至った。６月のＷ杯には帯同するが、５月の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）前の合流は調整中だという。

中村氏は日本代表としてＷ杯には２００６年ドイツ、１０年南アフリカと２大会連続で出場し、国際Ａマッチ通算９８試合２４得点を挙げているレジェンド。左足から放たれる正確無比のキックを武器に、Ｊ１横浜Ｍからレッジーナ（イタリア）、セルティック（スコットランド）、エスパニョール（スペイン）を渡り歩いた。

日本復帰後は横浜Ｍ、磐田を経て、２０１９年夏に当時Ｊ２の横浜ＦＣに加入し、リーグ１０試合１得点とＪ１昇格に貢献。２２年に現役を引退した。引退後は２３年から横浜ＦＣのコーチに就任。２５年１２月に退任していた。２５年２月に日本代表、Ｊリーグの監督に必要なプロライセンスを認定されていた。

日本代表の体制は森保一監督、名波浩コーチ、齊藤俊秀コーチ、前田遼一コーチ、下田崇ＧＫコーチ、松本良一フィジカルコーチ、長谷部誠コーチだった。希代のレフティーが森保ジャパンに加わり、６月のＷ杯北中米３カ国大会優勝に向けて突き進む。

中村俊輔（なかむら・しゅんすけ）１９７８年６月２４日、横浜市出身。桐光学園高から９７年にＪ１横浜Ｍに入団。２０００年に日本人最年少でＪリーグＭＶＰを獲得し、Ａ代表に初招集。２００２年イタリア１部のレッジーナに移籍。０５年スコットランド１部・セルティックへ移籍。０９年からスペイン１部・エスパニョールへ移籍。１０年にＪリーグに復帰し、横浜Ｍ、１７年に磐田、１９年途中から横浜ＦＣでプレー。日本代表として０６年ドイツ、１０年南アフリカＷ杯に出場。１７８センチ、７０キロ。利き足は左。