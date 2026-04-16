ラグビー・リーグワン1部で現在2位の神戸は16日、18日の第15節トヨタ戦（豊田ス）に向けて神戸市内で調整した。

同日にメンバーが発表され、FLヴィリー・ポトヒエッターが開幕節以来、14試合ぶりに先発メンバーに名を連ねた。南アフリカ出身の24歳は「凄くワクワクしている。チャンスをもらって感謝しているし、週末の試合が今から楽しみ」と目を輝かせた。

献身的なプレーやジャッカルを持ち味とし、昨季は先発6試合を含む13試合に出場。だが、今季は新加入選手やカテゴリーの関係もあり、ここまで出場4試合（先発1試合）にとどまる。難しい時間を過ごす中でも、自分に矢印を向けて日々を重ねてきた。

「もちろんメンバーに選ばれないのは悔しい気持ちも大きいけど、どれだけ自分が練習の中で成長できるか。そういったマインドに切り替えて毎週毎週、成長することを考えて練習してきた」

神戸に加入して4季目。24年末に結婚したザニア夫人とともに暮らし、サポートを受けながらラグビーに打ち込んでいる。大きな目標は、一貫して「日本代表に入ってプレーすること」。まずは前節で東京ベイを下したトヨタとの一戦で存在感を示し、神戸に3連勝を呼び込む。