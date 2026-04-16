スマホひとつで買い物ができる現代において、電子決済は日常の一部だが、レジで鳴る“あの音”にも、それぞれ好みがあるようで、バイドゥ株式会社が提供するＺ世代に大人気のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Ｓｉｍｅｊｉ」は、電子決済音に関しＳｉｍｅｊｉユーザーにアプリ上でアンケート調査を行った。

第１位はＰａｙＰａｙ株式会社が提供するスマホ決済キャッシュレス決済の代名詞ともいえる「ＰａｙＰａｙ」が、過半数の支持を集めた。「よく聞く音だから」「聞き慣れているから安心する」「親が使っているのをずっと聞いてきた」といった、日常的な接触頻度の高さが支持の理由のようだ。また、「なんかリズムがいい」「ぺいぺい！と無邪気になるのがいい」「つい口に出したくなる」など、思わず口ずさんでしまうような中毒性のある音として親しまれている。

第２位はイオン株式会社が提供する電子マネー「ＷＡＯＮ」。「かわいい」「面白い」「犬の鳴き声っぽくてかわいい」という声が多数寄せられた。第３位は交通系ＩＣカードの代表格であるＪＲ東日本発行のＩＣカード・電子マネー「Ｓｕｉｃａ」。シンプルな決済音で、「うるさくないから」「電子決済感が強くて好き」など、余計な音がしない潔さが評価されている。

今回の調査では、Ｚ世代だけでなく１６歳未満のα（アルファ）世代や３０代以上からも回答が集まった。世代別にランキングを見ると、人気の決済音にはそれぞれ特徴があり、年齢層によって好みが異なることがわかった。

α世代（１６歳未満）では、ＰａｙＰａｙが５９．２%で圧倒的１位。Ｚ世代（５５．１%）を上回る支持率となった。特徴的なのは、自分自身では電子決済を利用していなくても好みがはっきりしている点。「親が使っているから好き」といった声が多く、日常で繰り返し聞いてきた知っている音＝好きな音と直結している様子がうかがえる。

３０代では、ＰａｙＰａｙの支持率が３３．３%まで下がる一方、ＷＡＯＮやｄ払いが上位にランクイン。「よく聞く」「普段使う」といった声が多く、日常的に利用しているサービスの音への親しみが、そのまま好みに反映されている傾向が見られる。

４０代・５０代以上のランキングでは、若い世代と比べて票が分散する結果となった。４０代ではａｕ ＰＡＹが２位にランクインし、Ｚ世代では７位だったものの大きく順位を上げている。５０代以上ではＳｕｉｃａが２位に入り、通勤などで長年親しんできた音が支持されているようだ。また、楽天Ｅｄｙやｎａｎａｃｏなど、Ｚ世代では見られなかった決済音もランクインしており、日常的に利用しているサービスの音が選ばれる傾向が見られた。なお、４０代では「使ったことがない」といった回答も見られ、決済手段の利用状況にも差があることがうかがえる。

若い世代が「聞いたことがある音」で選ぶのに対し、大人世代は「実際に使っている音」を重視する傾向が見られた。世代が上がるほど、決済音の好みが実際の利用体験に基づいていることがうかがえる。