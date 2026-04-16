通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％付近、介入警戒感は反映されず 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％付近、介入警戒感は反映されず

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．７％付近、介入警戒感は反映されず

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.71 6.28 5.29 6.63

1MO 7.71 6.15 6.25 6.67

3MO 8.30 6.20 6.92 6.82

6MO 8.72 6.29 7.51 7.15

9MO 8.89 6.41 7.80 7.37

1YR 9.02 6.61 8.04 7.56





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.04 10.17 7.21

1MO 7.10 9.64 7.08

3MO 7.73 9.63 7.32

6MO 8.37 9.70 7.53

9MO 8.68 9.69 7.65

1YR 8.87 9.77 7.83

東京時間16:34現在 参考値



ロンドン序盤、ドル円１週間は6.71％で推移している。スポット相場が159円付近を付けたことで、市場は政府当局の円安けん制発言に敏感に反応した。しかし、短期ボラティリティーの上昇はほとんどみられていない。短期的なヘッジ戦略はかなり浸透しているようだ。

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