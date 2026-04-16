3児の父・あばれる君、子どもたちのリクエストで作った“本格”手作りハンバーグを披露「見た目、音、全てがもう美味しいとわかります」
3児の父でお笑い芸人のあばれる君（39）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのリクエストで作ったという“本格”手作りハンバーグを披露した。
【写真】子どもたちから大好評…あばれる君が披露した“会心のあばれオリジナルデミグラスチーズハンバーグ”
あばれる君は「ちびれる一号二号からのリクエストに応える会心のあばれオリジナルデミグラスチーズハンバーグwithゆかタマネギ麹!!」と、鉄板を駆使して豪快に調理する動画や写真をアップ。妻のお手製の“タマネギこうじ”を隠し味に加えたこだわりの一品は、子どもたちからも大好評だったとのことで、家族への愛が詰まった「会心の出来栄え」に満足げな様子をのぞかせた。
コメント欄には「見た目、音、全てがもう美味しいとわかります」「めっちゃ美味しそうぉ〜 玉ねぎ麹のレシピ知りたい」「アバさんの料理いつも美味しそうだと思います」などの声が寄せられている。
【写真】子どもたちから大好評…あばれる君が披露した“会心のあばれオリジナルデミグラスチーズハンバーグ”
あばれる君は「ちびれる一号二号からのリクエストに応える会心のあばれオリジナルデミグラスチーズハンバーグwithゆかタマネギ麹!!」と、鉄板を駆使して豪快に調理する動画や写真をアップ。妻のお手製の“タマネギこうじ”を隠し味に加えたこだわりの一品は、子どもたちからも大好評だったとのことで、家族への愛が詰まった「会心の出来栄え」に満足げな様子をのぞかせた。
コメント欄には「見た目、音、全てがもう美味しいとわかります」「めっちゃ美味しそうぉ〜 玉ねぎ麹のレシピ知りたい」「アバさんの料理いつも美味しそうだと思います」などの声が寄せられている。