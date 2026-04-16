back number、2作が「合算ランキング」でミリオンPT達成 シングル「オールドファッション」＆アルバム『MAGIC』【オリコンランキング】
back numberのシングル「オールドファッション」とアルバム『MAGIC』が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算ランキング」において、それぞれミリオンポイントを達成した。
【動画】back number「オールドファッション」MV
シングル「オールドファッション」は、最新4月20日付で週間0.5万PT（4,515PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,390PT）に到達。これで合算シングルミリオンポイント達成作品は自身通算10作目となった。
本作は、2018年10月期に放送されたTBS系 金曜ドラマ『大恋愛〜僕を忘れる君と』の主題歌。
アルバム『MAGIC』は、最新4月20日付で0.3万PT（3,187PT）を獲得し、累積ポイントが100.1万PT（1,001,084PT）に到達。これで合算アルバムミリオンポイント達成作品は『アンコール』に次いで自身2作目となった。
【「オールドファッション」累積ポイントの内訳 ※記事内円グラフ参照】
CD：0.7万PT／ストリーミング：87.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：12.1万PT
【『MAGIC』累積ポイントの内訳 ※記事内円グラフ参照】
CD：31.8万PT／ストリーミング：62.5万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：5.8万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞
【動画】back number「オールドファッション」MV
シングル「オールドファッション」は、最新4月20日付で週間0.5万PT（4,515PT）を獲得し、累積ポイントが100.3万PT（1,003,390PT）に到達。これで合算シングルミリオンポイント達成作品は自身通算10作目となった。
アルバム『MAGIC』は、最新4月20日付で0.3万PT（3,187PT）を獲得し、累積ポイントが100.1万PT（1,001,084PT）に到達。これで合算アルバムミリオンポイント達成作品は『アンコール』に次いで自身2作目となった。
【「オールドファッション」累積ポイントの内訳 ※記事内円グラフ参照】
CD：0.7万PT／ストリーミング：87.6万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：12.1万PT
【『MAGIC』累積ポイントの内訳 ※記事内円グラフ参照】
CD：31.8万PT／ストリーミング：62.5万PT／デジタルシングル（単曲＋バンドル）：5.8万PT
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月20日付：集計期間:2026年4月6日〜4月12日）＞