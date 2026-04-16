菅井友香、“足ピン”の演技に反響「意図的だったの！」「笑っちゃいました」 『水曜日、私の夫に抱かれてください』第3話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第3話が15日放送され、菅井友香の演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【動画】「意図的だったの！」“足ピン”の演技を見せた菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第3話では、突然現れた子ども・一凪（山本弓月）を前に、恐怖のあまり卒倒した蓉子。目覚めた彼女を待っていたのは、一凪とその母・怜が微笑む歪で奇妙な夕食の席だった。
混乱と戸惑いの中、突如吐き気を感じた蓉子は、その後自身の体の不調から“妊娠”を疑い始める。職場の後輩・八溝（濱田龍臣）の言葉をきっかけに勇気を出して妊娠検査薬を試した蓉子だったが、その結果に動揺を隠せず、怜の自宅に向かい、一緒に産婦人科に向かった。結果的に、妊娠ではなかった。
蓉子が妊娠検査薬を試すことを決めるシーンでは、「よしっ！」と決断した後、ベッド上で足をピンとまっすぐに伸ばして起き上がった。
このシーンには「意図的だったの！」「笑っちゃいました」「足ﾋﾟｰﾝ！がみどころ」などの反響が寄せられている。
【動画】「意図的だったの！」“足ピン”の演技を見せた菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
第3話では、突然現れた子ども・一凪（山本弓月）を前に、恐怖のあまり卒倒した蓉子。目覚めた彼女を待っていたのは、一凪とその母・怜が微笑む歪で奇妙な夕食の席だった。
混乱と戸惑いの中、突如吐き気を感じた蓉子は、その後自身の体の不調から“妊娠”を疑い始める。職場の後輩・八溝（濱田龍臣）の言葉をきっかけに勇気を出して妊娠検査薬を試した蓉子だったが、その結果に動揺を隠せず、怜の自宅に向かい、一緒に産婦人科に向かった。結果的に、妊娠ではなかった。
蓉子が妊娠検査薬を試すことを決めるシーンでは、「よしっ！」と決断した後、ベッド上で足をピンとまっすぐに伸ばして起き上がった。
このシーンには「意図的だったの！」「笑っちゃいました」「足ﾋﾟｰﾝ！がみどころ」などの反響が寄せられている。