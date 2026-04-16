JAL、東京ディズニーシー特別塗装機を発表 「ジュビリーブルー」を基調 ミッキーのほかアクアスフィアやプロメテウス火山描かれる 機内品も特別デザインに

JAL、東京ディズニーシー特別塗装機を発表 「ジュビリーブルー」を基調 ミッキーのほかアクアスフィアやプロメテウス火山描かれる 機内品も特別デザインに