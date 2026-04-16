JAL、東京ディズニーシー特別塗装機を発表 「ジュビリーブルー」を基調 ミッキーのほかアクアスフィアやプロメテウス火山描かれる 機内品も特別デザインに
日本航空（JAL）とオリエンタルランドは16日、東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の開催を記念して、6月4日から特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング 737-800型機）を国内線で運航させると発表した。
【写真】これは乗りたい！特別塗装機限定のディズニー仕様のヘッドレストカバー
「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983年の東京ディズニーランド開園以来のオフィシャルスポンサーであるJALグループのタイアップにより誕生する特別塗装機。東京ディズニーシーが開園した2001年に特別塗装機のタイアップが初めて実現してから、今回で7回目となる。
今回の特別塗装は、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、東京ディズニーシーのシンボルでもあるアクアスフィアやプロメテウス火山などが描かれている。
さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどの機内品にも特別なデザインが施される。ヘッドレストカバーお持ち帰りはできない。紙コップのデザインは3種類で、提供時に選ぶことはできない。搭乗記念プレゼントとして、搭乗証明ステッカー（デザイン3種）が配布される。
【写真】これは乗りたい！特別塗装機限定のディズニー仕様のヘッドレストカバー
「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983年の東京ディズニーランド開園以来のオフィシャルスポンサーであるJALグループのタイアップにより誕生する特別塗装機。東京ディズニーシーが開園した2001年に特別塗装機のタイアップが初めて実現してから、今回で7回目となる。
さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどの機内品にも特別なデザインが施される。ヘッドレストカバーお持ち帰りはできない。紙コップのデザインは3種類で、提供時に選ぶことはできない。搭乗記念プレゼントとして、搭乗証明ステッカー（デザイン3種）が配布される。