2度にわたり最大震度7の地震に見舞われた熊本県。本震から16日で10年です。熊本から桐谷美玲キャスターと発災当時、「news every.」のキャスターとして取材した陣内貴美子さんが伝えます。

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桐谷キャスター

私たちは熊本城内にある加藤神社に来ています。後ろに熊本城の中心、天守閣が見えます。地震で瓦が落ちるなど大きな被害を受けましたが、5年前に復旧を遂げました。

陣内さんは熊本県出身で、地震の1か月後に取材されていましたよね。

陣内さん

熊本城は私の高校時代のランニングコースで、県民にとってシンボルのようなものでしたから、崩れた熊本城を目の当たりにした時は、ショックで言葉が出ませんでした。

熊本城の中に飯田丸五階櫓という場所があるのですが、震災当時、角の石垣のみで建物を支えていたため、「奇跡の一本石垣」と呼ばれました。その姿に、多くの人が勇気をもらいました。

あって当たり前だった熊本城が崩れて絶望を感じた日から10年たった今、少しずつ元の姿に戻っていく熊本城に、私たちもどんなことがあっても前に進むんだ、という気持ちにさせてもらえている気がします。

桐谷キャスター

16日は熊本城の中を取材してきましたがいかがでしたか？

陣内さん

天守閣は立派に復旧しましたが、それ以外の建物で工事中の所もたくさんありました

それを見ると、まだまだ時間はかかりますが、400年以上ある熊本城の歴史に地震から復旧する姿も刻まれていきます。だからこそ、地震とともに、いまの熊本城の姿を記憶に残していきたいと思いました。

桐谷キャスター熊本城の完全復旧は2052年度までかかる見込みで、その復旧の過程を観光客にも見てもらおうと、“見せる復旧”を進めています。