サッカー北中米カリブ海のクラブNo.1を決める戦い、北中米チャンピオンズカップ。元日本代表・柿谷曜一朗さんが、注目するポイントを語ってくれました。

北中米カリブ海サッカー連盟に所属する41協会の中から27クラブが出場した今大会。

今大会で解説を務めている柿谷さんが注目したのは、メキシコのクラブアメリカでした。現役時代に意外な接点があったそうです。

「ちょうど 10年前ぐらいですね、（セレッソ大阪時代に）一度オファーを受けたことがありまして、代理人、監督と話もして、いい給料でしたし、行こうかなと思った部分もあったんですけど、やっぱりチームに残る判断をして、移籍は叶わなかったんですけど、その時からクラブアメリカっていうチームは自分の中では少し特別な感じがありました」

そんな柿谷さん、北中米チャンピオンズカップの試合を解説して、この地域の盛り上がりに驚いたそうです。

「(リオネル・メッシ選手など)世界的大スターがプレーしてるっていうことで、その技術力もそうですけど、やっぱり意識っていうところも一気に上昇していると思うんですよ。意識が変わることで選手たちのレベルも上がりますし、やっぱりそれが見に行きたいっていう気持ちにもつながると思うので、やっぱり世界的大スターたちが集まってるリーグっていうのは熱くなって当然だなと思いますね」

そして6月に北中米を舞台に開催されるFIFAワールドカップの影響も大きいと語ります。

「開催国の躍進と言えば日韓W杯で韓国がベスト4まで行ったこともありますし、近年のメキシコ、アメリカ、カナダに関しても、ヨーロッパで活躍してる選手が多いんで、観客の後押しは大きいと思いますね」

そして、柿谷さんは5月末まで行われる北中米チャンピオンズカップへの期待を語ってくれました。

「W杯の直前に行われるこの大会で、サッカー熱が高まりつつある観客の声援を受けてコンディションを上げる選手に期待したいですね。そしてこの大会で結果を残した選手が、さらにW杯で活躍してくれる姿を見たいですね」

■放送CS放送：日テレジータス2026年4月18日(土)午後5:00-午後7:00北中米チャンピオンズカップ2026 準々決勝 1stレグ ナッシュビル × クラブアメリカ