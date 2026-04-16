『プラダを着た悪魔２』日本語吹替版声優陣＆新キャラも気になる予告解禁
映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、日本語吹替版声優陣が一挙解禁。併せて、新キャラクターの存在も気になる吹替版予告も到着した。
【動画】井上和彦、落合福嗣、水瀬いのりらも参戦！ 『プラダを着た悪魔２』日本語吹替版予告
前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。
そこから時は流れ、ついに再会を果たすこととなるミランダとアンディ。別々の道で成長を重ねたふたりが「ランウェイ」存続の危機を前に再びタッグを組むとき、ファッション業界に大旋風を巻き起こす。
このたび、波乱に満ちた「ランウェイ」編集部の新たな物語を牽引する、主要4キャラクターの日本語吹替版声優が決定。
トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長を務めるミランダ（メリル・ストリープ）を宮寺智子、夢を追うため、ミランダの元を離れ報道記者として活躍していたが、あるきっかけから特集エディターとして「ランウェイ」に戻ってきたアンディ（アン・ハサウェイ）を小松由佳が続投。
かつて「ランウェイ」でアンディと共にミランダのアシスタントを務め、現在はラグジュアリーブランドの幹部となっているエミリー（エミリー・ブラント）を演じるのは、園崎未恵。
そして、ミランダが絶大な信頼をおく「ランウェイ」のアートディレクター、ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）役を、仲野裕が演じる。
さらに、本作のきらびやかでし烈なファッション業界のドラマを彩るべく、アニメ・洋画界の第一線で活躍する実力派声優陣の出演も決定。
『NARUTO ‐ナルト‐』はたけカカシ役などで知られる井上和彦をはじめ、「アバター」シリーズのジェイク・サリー役の東地宏樹、『鋼の錬金術師』エドワード・エルリック役の朴ろ美、『DEATH NOTE』レム役の斉藤貴美子、『機動武闘伝Gガンダム』マスター・アジア役の秋元羊介、『鬼滅の刃』玉壺役の鳥海浩輔。
さらに『ヘイトフル・エイト』ジョー・ゲージ役の宮内敦士、『ブリジャートン家』ケイト・シャルマ役の廣田悠美、『火ノ丸相撲』小関信也役の落合福嗣、『Re：ゼロから始める異世界生活』レム役の水瀬いのり、そして、『サンダーボルツ＊』エレーナ・ベロワ役の田村睦心といった、豪華な面々が大集結。
彼らは一体どのようなキャラクターを演じているのか、前作以上に彩りを増した豪華声優陣による登場人物たちの活躍に期待が高まる。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。
【動画】井上和彦、落合福嗣、水瀬いのりらも参戦！ 『プラダを着た悪魔２』日本語吹替版予告
前作『プラダを着た悪魔』では、目まぐるしい日々の中、華やかなファッション業界での仕事にやりがいを見出したアンディ（アン・ハサウェイ）が、厳格なミランダ（メリル・ストリープ）の信頼を得るまで成長。しかし自らの夢を叶えるため、世界中の誰もが憧れる、ミランダのアシスタントというポジションを手放し、ファッション業界とは別の道を歩み始めるまでのドラマが描かれた。
このたび、波乱に満ちた「ランウェイ」編集部の新たな物語を牽引する、主要4キャラクターの日本語吹替版声優が決定。
トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔のような”カリスマ編集長を務めるミランダ（メリル・ストリープ）を宮寺智子、夢を追うため、ミランダの元を離れ報道記者として活躍していたが、あるきっかけから特集エディターとして「ランウェイ」に戻ってきたアンディ（アン・ハサウェイ）を小松由佳が続投。
かつて「ランウェイ」でアンディと共にミランダのアシスタントを務め、現在はラグジュアリーブランドの幹部となっているエミリー（エミリー・ブラント）を演じるのは、園崎未恵。
そして、ミランダが絶大な信頼をおく「ランウェイ」のアートディレクター、ナイジェル（スタンリー・トゥッチ）役を、仲野裕が演じる。
さらに、本作のきらびやかでし烈なファッション業界のドラマを彩るべく、アニメ・洋画界の第一線で活躍する実力派声優陣の出演も決定。
『NARUTO ‐ナルト‐』はたけカカシ役などで知られる井上和彦をはじめ、「アバター」シリーズのジェイク・サリー役の東地宏樹、『鋼の錬金術師』エドワード・エルリック役の朴ろ美、『DEATH NOTE』レム役の斉藤貴美子、『機動武闘伝Gガンダム』マスター・アジア役の秋元羊介、『鬼滅の刃』玉壺役の鳥海浩輔。
さらに『ヘイトフル・エイト』ジョー・ゲージ役の宮内敦士、『ブリジャートン家』ケイト・シャルマ役の廣田悠美、『火ノ丸相撲』小関信也役の落合福嗣、『Re：ゼロから始める異世界生活』レム役の水瀬いのり、そして、『サンダーボルツ＊』エレーナ・ベロワ役の田村睦心といった、豪華な面々が大集結。
彼らは一体どのようなキャラクターを演じているのか、前作以上に彩りを増した豪華声優陣による登場人物たちの活躍に期待が高まる。
映画『プラダを着た悪魔２』は、5月1日より日米同時公開。