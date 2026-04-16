パンどろぼう役に朝井彩加！ アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾解禁 ED主題歌はきゃりーぱみゅぱみゅ
10月より放送予定のアニメ『パンどろぼう』（NHK Eテレ）より、ティザーPV第2弾が解禁。パンどろぼうを声優の朝井彩加が演じ、エンディング主題歌をきゃりーぱみゅぱみゅが担当することが発表された。併せて、ティザービジュアル特別バージョン2種も解禁された。
【動画】朝井彩加によるパンどろぼうのキャラクターボイスも！ アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾
シリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコの同名の人気絵本シリーズのアニメ化。
パンどろぼうの見た目は食パン。しかしその正体は世界一おいしいパンを探し求める大泥棒だった。
ティザーPV第2弾では、パンをもって駆け回る可愛らしいパンどろぼうの様子とともに、朝井演じるパンどろぼうのキャラクターボイスも楽しめる。
パンどろぼうの声を務める朝井は「私も『パンどろぼう』が大好きだったので、まさか自分が関わらせていただけるなんて夢のようです。お知らせをいただいてからは、夢ではなかったかと確かめるような日々を過ごしました」と喜びの声を。
「そんな大切でいとしの作品に向き合える喜びを胸に、絵本のページをめくるようなわくわくを届けられるよう、パンを丁寧にこねるように一つひとつ心を込めて大切に演じていきます。さらに多くの方に愛していただける作品となれば嬉しいです。放送をぜひ楽しみにお待ちください」とメッセージを寄せた。
エンディング主題歌を担当する、きゃりーぱみゅぱみゅは「主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです！ 普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、『まさか自分が！？』と驚きました…！」と率直な感想を。
そして「楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、『パン』を何回も連呼しているうちに、気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります（笑）。気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です！ マネして歌って踊って欲しいです！！！」とコメントしている。
本日4月16日は「パンどろぼうの日」。その制定を記念し、5日に絵本シリーズ「パンどろぼう」初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」が開催された。イベントには、パンどろぼう役の朝井、エンディング主題歌を担当するきゃりーぱみゅぱみゅがサプライズで登場し、会場を沸かせた。
朝井は「『パンどろぼう』の世界を大切にしながら、一つひとつていねいに言葉を紡いでいきたいです。絵本をめくるようなワクワクをアニメでも感じていただけるようがんばります。10月の放送を楽しみにしていてください」と意気込みを。
きゃりーは「PVを観てワクワクが止まりませんでした。いろいろな表情やストーリーを、みなさんと同じ目線で楽しみたいです。放送を楽しみにしていてください」と呼びかけた。
そして、原作者の柴田は「アニメと絵本がつながり、『パンどろぼう』の世界がさらに広がっていけばうれしいです。これからも元気なパンどろぼうくんを届けていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします」とコメントした。
アニメ『パンどろぼう』は、NHK Eテレにて10月放送開始。
【動画】朝井彩加によるパンどろぼうのキャラクターボイスも！ アニメ『パンどろぼう』ティザーPV第2弾
シリーズ累計550万部を突破した、柴田ケイコの同名の人気絵本シリーズのアニメ化。
パンどろぼうの見た目は食パン。しかしその正体は世界一おいしいパンを探し求める大泥棒だった。
パンどろぼうの声を務める朝井は「私も『パンどろぼう』が大好きだったので、まさか自分が関わらせていただけるなんて夢のようです。お知らせをいただいてからは、夢ではなかったかと確かめるような日々を過ごしました」と喜びの声を。
「そんな大切でいとしの作品に向き合える喜びを胸に、絵本のページをめくるようなわくわくを届けられるよう、パンを丁寧にこねるように一つひとつ心を込めて大切に演じていきます。さらに多くの方に愛していただける作品となれば嬉しいです。放送をぜひ楽しみにお待ちください」とメッセージを寄せた。
エンディング主題歌を担当する、きゃりーぱみゅぱみゅは「主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです！ 普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、『まさか自分が！？』と驚きました…！」と率直な感想を。
そして「楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、『パン』を何回も連呼しているうちに、気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります（笑）。気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です！ マネして歌って踊って欲しいです！！！」とコメントしている。
本日4月16日は「パンどろぼうの日」。その制定を記念し、5日に絵本シリーズ「パンどろぼう」初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」が開催された。イベントには、パンどろぼう役の朝井、エンディング主題歌を担当するきゃりーぱみゅぱみゅがサプライズで登場し、会場を沸かせた。
朝井は「『パンどろぼう』の世界を大切にしながら、一つひとつていねいに言葉を紡いでいきたいです。絵本をめくるようなワクワクをアニメでも感じていただけるようがんばります。10月の放送を楽しみにしていてください」と意気込みを。
きゃりーは「PVを観てワクワクが止まりませんでした。いろいろな表情やストーリーを、みなさんと同じ目線で楽しみたいです。放送を楽しみにしていてください」と呼びかけた。
そして、原作者の柴田は「アニメと絵本がつながり、『パンどろぼう』の世界がさらに広がっていけばうれしいです。これからも元気なパンどろぼうくんを届けていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします」とコメントした。
アニメ『パンどろぼう』は、NHK Eテレにて10月放送開始。