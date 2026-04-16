U-20日本女子代表、福島望愛の直接フリーキックが話題になっている

タイで開催されているAFC U-20女子アジアカップ（アジア杯）2026の準決勝でU-20中国女子代表と対戦したU-20日本女子代表は2-0で勝利した。

この試合で17歳のMF福島望愛（のあ）が前半24分に決めた直接フリーキックが話題になっている。

日本が1-0とリードして迎えた前半24分、日本はフリーキックを得ると福島がキッカーとなる。ゴールからは距離のある位置だったが、福島は直接ゴールを狙うことを選択する。ライナー性のシュートは壁の上をギリギリのところで越えると、GKの手前でバウンドしてそのままゴールに決まった。

大会を放映している「DAZN」は公式Xアカウントは「ワンダーガールのFK弾」と、この一撃を紹介。ファンからも「17歳の女の子のシュートじゃないだろ」「凄い選手だわ」「飛び級ありますね」「女子に中村俊輔クラス出て来ちゃったかな」「この子まだ17歳なんよ」「普通にエグいわ」と、絶賛されている。（FOOTBALL ZONE編集部）