「絶対儲かる投資話があるんだけど…」

【マンガを読む】「団地って冬めっちゃ寒いんだよ…」手取り20万円のマジメ派遣社員（29）がイケメン彼氏と描く“身の丈の人生”

＜詐欺を疑うべき枕詞＞のTier表があるとしたら、間違いなく＜S＞にランク付けされるであろう言葉だ。しかし、本当にほぼ確実に利益を出せる投資方法は存在する。インサイダー情報など、限られた人しか知らない情報も必要ない。何十年も一つの銘柄を買い続ける必要もない。



ただ目立たず安い銘柄を見つけ、それを大人数のグループで一気に買い、値を上げ、そのあと売りぬければいいのだ。

いわゆる、仕手株と呼ばれる犯罪行為である――。





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不安定な中東情勢や円安を背景に、物価高が叫ばれている。あらゆる物の値上がりがひしひしと身に染みる昨今では、話題のNISAなどでも始めて少しでもお金を増やしたいと考える人も多いのではないか。

しかし、基本的に投資初心者には長期投資が推奨されており、今この生活苦の解決策にはなりづらい。それどころか、NISA貧乏という造語が話題になる始末だ。豊かになるために始めた投資が自分の首を絞めることになるとは、笑えない冗談である。

「だって私は空っぽだから」投資女子篇の主人公である理乃も、将来への不安を少しでも減らすために新NISAで投資デビューをした。偶然出会った同世代の派遣社員、樹里から誘われたことをきっかけに仕手株グループの仲間入りをしてしまう、というのが物語のあらすじだ。

さて、ここで一つの思考実験をしてみよう。

仕手株グループに入るにしても、大きく儲けようとすれば手元の資金、つまりタネ銭が必要になる。「大きく儲けたいが、軍資金がない。でも、確実に儲かることは分かっている…」というジレンマに陥った時、あなたはどういった行動を取るだろうか。手あたり次第所持品を売ってタネ銭を増やすのか、大きな儲けを諦めてつつましく（？）投資を続けるのか。

順風満帆だったはずの未来予想図が狂い始めてしまう

ここで最も大きく投資額を増やし、最もリスクがある方法がある。タネ銭を証券会社からの借金で増やす、つまり信用取引である。この「投資初心者が手を出してはいけない手段」を、理乃は選んでしまう。

冒頭で、仕手株は「ほぼ確実に」儲かる、と記述した。「ほぼ」という言葉を用いたのは、当然のごとく大損害を被るケースがあるからだ。通常の投資と同様、多少のリスクは存在する。本書でも理乃は仕手株グループを襲ったある「事件」によって、順風満帆だったはずの未来予想図が狂い始めてしまう。

具体的にどのようなケースで仕手株グループが崩壊しうるのかは、ぜひ本書をお読みいただきたい。ただ、どのような理由にせよ信用取引をしている場合、自分の資金以上の取引をしているため、株価が暴落した時のペナルティも高くつくことは確実だ。

一度増えたお金がみるみる溶けていき、マイナスに転じる。その時理乃は、人は何をするのか。

さらなるお金を欲するのである。損を補填するために別のお金を欲する。たとえ生活に必要なお金であっても、一時的な安心と株価が反発する未来を夢見て、そのお金に手を付けてしまうのだ。そこに生じている矛盾などには気づきもせずに。

お金というものは、希望や夢をかなえる手段になる。と同時にそれらを内側から蝕み、空っぽな欲望のみを残して、ひたすら自身のみを渇望させる魔力をも備えているのかもしれない。

（文春コミック／文春コミック）