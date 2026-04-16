キッチン道具の専門店・212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）が、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念したオリジナルアイテムを発売することが発表された。

【画像あり】販売されるコラボアイテムが勢揃い

212 KITCHEN STOREは、ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するキッチン道具の専門店だ。今回のコラボでは、4月24日公開の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の世界観を表現したランチアイテムやバッグを中心とするオリジナル雑貨を展開する。

ラインナップは、タンブラー、ランチボックス、カトラリー、ドリンクボトル、ランチバッグ、タオル、ショッピングバッグなど。ランチバッグはサイズやかたちを選べるシリーズとなっており、保冷機能付きのアイテムも用意される。バッグ類では、折りたためるエコバッグやサブバッグとして使えるトートバッグ、大容量のポータブル保冷バッグなどがラインナップ。そのほか巾着やポーチセット、タオルなどの小物も展開される。

オンラインストアでは4月16日より先行予約を開始し、全国の212 KITCHEN STORE店舗では4月21日より発売となる。なお、一部商品は数量限定で、なくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）