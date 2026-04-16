上海から代官山にやってきたコーヒースタンド　コーヒー好き女優が飲んだいちごミルクのようなラテ

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。美山さん登場回、第34回目の今回は、大野さんがオススメした「エッグタルト」に合いそうなコーヒーを、と代官山へ。中国・上海発のコーヒースタンドで不思議な風味の一杯に出合いました。

住んでみたい街・代官山の路地に佇むコーヒースタンド

いとちゃんが住んでみたい街は富ヶ谷なんですねぇ。カフェもベーカリーもあって、素敵な街。

似合うなぁ……。

私が住んでみたい街は代官山かな！ 代官山っていいんですよねぇ。カフェも多いし、なにより大きな本屋さんがある。栄えてるけど人が多すぎないちょうどいい街。

そんな東京・代官山の路地を少し入ったところにあるコーヒースタンド『bse coffee 代官山店』。

『bse coffee 代官山店』

このお店はもともと中国・上海で生まれたお店だそう。その流れのまま日本にやってきたからか、メニューにはまだ中国語や英語が多く残っています。

少しだけ戸惑いますが、その感覚すらちょっとした旅のようで、むしろ楽しい。

店内にはとある動物が……

そして、店内には至る所にひつじの置き物が。ひつじを数える時のような穏やかな時間が流れています。

豆から選べる

ドリンクを頼む際は、豆を選び、飲み方も選ぶシステム。豆の個性をどう引き出すかを大切にされていて、いわゆる“飲みやすさ”だけではなく、風味そのものを楽しむスタイルを提案しています。

どんな味になるのだろう、と想像しながら選ぶ時間もこのお店の魅力のひとつです。

どの飲み方も人気のようですが、ここ代官山店ではラテでいただくことも多いそうです。

いちごミルクの風味！？ スタッフの助言で選んだコーヒー

今回選んだのは、「エチオピア・クラモ」。

「ラテにすると、いちごミルクみたいな風味が出ますよ」と教えてもらい、気になってしまいました。

「エチオピア・クラモ」（800円）

カップを口元に近づけた瞬間、ふわっとやわらかい甘い香り。確かにいちごミルクのよう！

飲んでみると、なめらかなミルクフォームの中に、エチオピアらしい香ばしさと軽やかな酸味があります。そこにほんのり赤い果実のようなフレーバーが重なっています。

ころんとした器も、まるで小さな鉢植えのようで、なんだか、かわいい一杯。

時間が経つと、少しずつコーヒーらしい苦味も顔を出してきて、ひとつの飲み物の中で表情が変わっていくのも面白いです。

いとちゃんが紹介してくれたエッグタルトの大人な味わいとも、いいバランスをとってくれそうですね。

お供に選んだのは、「キャラメル＆バナナのマフィン」。ディスプレイに惹かれて思わず注文しました。

「マフィン キャラメルバナナ」（280円）

しっとりした生地に、バナナの甘さとキャラメルのコクとナッツの香ばしさもあり、ラテのやさしい味わいとよく合います。

ここ最近バナナケーキを頼むことがなんだか多い気が……もしかすると、私は思っている以上にバナナのケーキが好きなのかも（笑）。

かわいいシールを発見

早速ノートに貼った美山さん

上海からやってきたコーヒーの文化が、代官山という街の日常に少しずつなじんでいく過程も垣間見える素敵なお店でした。

ひつじちゃんを見ながらコーヒーをお楽しみあれ

■『bse coffee 代官山店』

［住所］東京都渋谷区代官山町20-6

［電話番号］なし

［営業時間］10時〜18時

［休み］無休（年末年始は除く）

［交通］東急東横線代官山駅北口から徒歩2分

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。

【画像ギャラリー】美山加恋が代官山のコーヒースタンドで飲んだ一杯とおやつ（8枚）