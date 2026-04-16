「ちょっぴりキツめ」土屋太鳳、眼鏡姿での上目遣いショット！ 「実は太鳳ちゃん視力良いんだよね！」
俳優の土屋太鳳さんは4月15日、自身のInstagramを更新。眼鏡姿での上目遣いショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】土屋太鳳の眼鏡姿での上目遣いショット
ファンからは「メガネ女子太鳳ちゃん」「メガネ似合ってて可愛い」「めちゃめちゃ美しい」「ちょっぴりキツめ」「桃子からたおちゃんに変化する写真！」「実は太鳳ちゃん視力良いんだよね！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】土屋太鳳の眼鏡姿での上目遣いショット
「メガネ似合ってて可愛い」土屋さんは「ドラマ『#ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』 第２話を観てくださった方々、本当にありがとうございます…！！！」とつづり、5枚の写真を投稿。ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の監督・星野和成さんとのツーショットです。珍しく眼鏡を着用している土屋さんは、1、2枚目で上目遣いを披露。クールビューティーな雰囲気を感じます。
ほかにもオフショットを投稿15日の投稿でも、同ドラマのオフショットを公開した土屋さん。トラックの運転席でハンドルを握るレアな姿です。ファンからは「太鳳ちゃんも運転するの？!!」「ハンドルを持つ太鳳ちゃんカッコいい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)