◆女子プロゴルフツアー ＫＫＴ杯バンテリンレディス プロアマ戦（１６日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）

１５日に２８歳の誕生日を迎えたばかりの小祝さくら（ニトリ）は、これまで通り目の前の試合に臨む。心境の変化について問われると「あんまりないです…。いい一年になればいいなって思うぐらい」と淡々と意気込みを語った。「あんまり変わらずに来られているんじゃないかなと思う。もう気づいたら３０目前なので、そう考えたらあっという間」。自分のことながら、少し驚いた表情を見せた。

左手首の手術から復帰した今季、アクサレディス宮崎、ヤマハレディースで７年ぶりの２試合連続予選落ちを喫したが「内容自体はすごく悪いわけではなかったので、気にしたりはしていなかった」。前週の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンでは決勝ラウンドに進み、２０位で大会を終えた。「先週はバーディーをいつもよりは多く取れたので、そのへんはいい感触があった」と手応えをつかみつつある。

昨年は９位、２０２１年には２位に入った大会。直近５年で１桁順位が３回と相性は悪くない。「先週に引き続き、イメージはいい。調子も前よりは良くなってはきていると思うので、しっかりと自信を持ってプレーしていきたい」。２８歳初戦で勢いに乗る。（高木 恵）