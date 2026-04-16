新体制下でデザインビジョンを形成

マクラーレンは、新たなデザイン責任者として、以前フォード・パフォーマンス・ビークルズのデザインを率いていたケマル・クーリック氏を任命したと発表した。

【画像】ケマル・クーリック氏がエクステリアデザインを手掛けた6代目【フォード・マスタング（S550）を詳しく見る】 全19枚

3年間チーフ・デザイン・オフィサーを務めた後、今年初めにポルシェへ移籍したトビアス・ズールマン氏の後任となる。



ケマル・クーリック氏

クーリック氏はボスニア系ドイツ人で、2004年からフォードに在籍し、当初はインテリアデザイナーとして勤務した後、3代目フォーカスのデザインに深く携わった。その後S550世代（6代目）のマスタングのスタイリングを統括した。近年は米国を拠点とし、フォードの高級ブランドであるリンカーンのデザインを担当していた。

今月からマクラーレンに移籍し、「マクラーレン・オートモーティブのポートフォリオにおけるデザインビジョンとクリエイティブ・ディレクションの形成」を担当することになるという。インテリア、エクステリア、CMF（カラー・マテリアル・フィニッシュ）、デジタルデザインを広範囲に手掛ける。

マクラーレンは、昨年英国の新興企業フォーセブンと経営統合し、製品ポートフォリオの抜本的な刷新と、新しいセグメントへの進出に向けて準備を進めている。統合後初の新モデル第1弾は、今夏に公開される予定だ。

この新モデルに、クーリック氏がどれほど主導的な役割を果たしているのかは不明だ。デザインは前任者ズールマン氏の下で決定された可能性もある。

クーリック氏は次のように述べた。

「マクラーレンは世界で最も尊敬され、憧れの的となっているブランドの1つです。卓越したエンジニアリングとレースの伝統に深く根ざした同社のデザインビジョンを形作る旅に加われることを大変嬉しく思います」

「マクラーレンの才能あふれるチームと協力し、息をのむような、目的意識を持った次世代のクルマを創造することを楽しみにしています」