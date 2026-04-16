女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースはあす17日に熊本県・熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で開幕する。

熊本地震から10年。節目の大会ということもあり、初日は不動裕理、有村智恵、笠りつ子の地元出身者が同組となった。

3人で通算71勝の豪華な組み合わせ。今季5年ぶりの復活Vを挙げた笠は「私は目の前にあるものに対してやるだけ」と意気込みを語った。

一方、有村は「地震の時に避難所に（被災者の方々に）会いにいった時に“試合をやらないの？”と言われて驚いた覚えがあります。みなさん大変な状況なのに、試合を楽しみにされていた。こんな状況でもゴルフを見たいと思ってくださっているというのは、プロゴルファーとして刺激というか（ありがたかった）。そういう方々がこの地にはたくさんいらっしゃる」と感謝の思いを口にした。

24年4月に双子の男子を出産し、この大会が今季3戦目。予選落ちしたヤマハ・レディース葛城では「練習日にとことんやりすぎて、試合の前の日に寝違えになってしまいました」と首を痛めた。

それでも「熊本のみなさんに、楽しんでもらえるように頑張りたいです」と決意を口にしていた。