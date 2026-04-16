NHK「ほっと関西」（月〜金曜後6・10、関西ローカル）の月〜水曜のキャスターを務める二宮直輝アナウンサー（41）が16日、大阪放送局で行われた取材会に登場。3月30日から同番組に出演しており「久しぶりにほっと関西に戻ってきました。3年ぶり2度目の大阪。自分でも驚くぐらいブランクをあまり感じないぐらい（番組に）自然に戻って来られた」とアピールした。

二宮アナは初任地が徳島。13年から東京、18年に大阪へ異動し、「NHKニュースおはよう関西」「ほっと関西」のキャスターを務め、また、全国放送の「列島ニュース」にも出演した。23年4月に東京へ移り、「NHKのど自慢」の司会を任された。

嶋田ココアナウンサーから「溶け込み方が自然すぎて少し怖いです」と言われるほど、すんなり番組に溶け込んだ。だが、早速不満なことを自ら発見。「番組のホームページを確認したら、名前の漢字が1字、間違ってました」と苦笑い。名前の「輝」が「樹」になっていたそうで「まだまだ頑張らなきゃいけないと思いました」と気を引き締めていた。

「NHKのど自慢」を担当。「目の前にいる1人1人の思いに向き合って寄り添うことの大切さを感じてきました」と学ぶところがあったようで「ニュース番組とは違うが、根っこの部分は同じ。お伝えする情報の背景にある人の気持ちとか、生活の実感、思いの部分までと。夕方の忙しい時間ですが、見てくださる皆さんに寄り添ってホッとしてもらえるような番組にしたい」と決意表明。関西の午後6時台は群雄割拠の情報番組が乱立しているが「全局、意識しますかね。しのぎを削っている印象。いかにNHKにチャンネルを合わせてくれるか、頑張ります」と語った。

◇二宮・直輝（にのみや・なおき）1984年5月26日生まれ、愛媛県伊予市出身の41歳。松山東高から早大政経学部を経てNHKに入局。高校時代はラグビー部。趣味はアルトサックス。