サッポロビールは１５日から、主力ビール「黒ラベル」のブランドを体験できるイベントを始めた。

東京を手始めに名古屋や新潟、鹿児島など全国１３か所を巡り、８月まで順次イベントを開催する。

１０月の酒税改正に向け、ビールへの関心が薄い層や若年層との接点を増やし、ファンの拡大を狙う。

イベントでは、泡の品質や注ぎ方にこだわった黒ラベルを提供。来場者はチケット（税込み１０００円）を購入すると、ナッツなどとのセットメニューを楽しめる。会場は駅周辺などに設け、期間限定での開催とする。

サッポロは２０１４年から同様のイベントを開催し、体験を通じた顧客との接点拡大に力を入れている。今回のイベントでは、会場近隣の黒ラベルの品質にこだわった「認定店」を紹介する仕組みを取り入れ、外食との連携も強化する。

黒ラベルのブランドマネジャーの黒柳真莉子氏は「黒ラベルを普段飲まない方にもブランドに触れて、こだわったおいしさを感じてもらいたい」と語った。

酒税改正ではビールが減税となるため、消費者の「ビール回帰」の動きが見込まれる。サッポロは１０月に、黒ラベルのほか「エビス」の世界観を体験できる拠点を東京・銀座に開業することも発表している。