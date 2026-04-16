森をイメージした専用色に大人気の「黒バンパー」採用！

ルノー・ジャポンは2026年4月16日、使い勝手の良さとお洒落なデザインで絶大な人気を集めるルノー「カングー」の限定車「カングー クルール」を発表しました。

フランス語で「色」を意味する「クルール」の名を冠したこのシリーズは、日本の風景にも馴染むフランスならではの美しい色彩を提案する大人気の限定モデルです。

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カングーは、商用車の高い実用性と乗用車の快適さを融合したMPV（日本でいうミニバン）です。

日本では、日常の買い物から週末のアウトドアレジャーまで幅広く使えるお洒落なファミリーカーとして独自の地位を築いており、毎年開催されるファンイベント「カングージャンボリー」には全国から数千台が集結するほどの熱狂的な支持を集めています。

現行モデルとなる第3世代カングーのボディサイズは、全長4490mm×全幅1860mm×全高1810mm、ホイールベースは2715mmです。この約4.5mの全長は、国産ミドルサイズミニバンの代表格であるトヨタ「ヴォクシー」（全長4695mm）より約20cmも短く設計されているいっぽうで、全幅は1860mmに達し、国産ラージサイズミニバンの王者であるトヨタ「アルファード」の全幅1850mmを上回ります。

この短尺・幅広なプロポーションが、大人5人がゆったりとくくつろげる独自の室内空間を生んでいます。

さらに、カングーを語るうえで欠かせない伝統の「ダブルバックドア（観音開き）」は、現行モデルの乗用仕様では世界中で日本仕様にしか存在しません。日本の熱烈なファンのために、本社が異例の判断で実現させた特別な装備です。

今回発表された限定車のカングー クルールは、日に日に緑が濃くなる初夏のフランスの森をイメージしたという専用のグリーンボディカラー「ヴェール フォレ」を採用しているのが最大の特徴です。

エクステリアには、日本のカングーファンの間でとくに人気の高い「ブラックバンパー」を特別装備。さらに、足元を「16インチブラックスチールホイール」と車載のフルホイールキャップで引き締めることで、カングーらしいタフで無骨な“道具感”を際立たせています。

走行性能や悪路走破性を高める装備も充実しています。雪道や泥道といった滑りやすい路面で駆動力を最適に制御する「エクステンデッドグリップ」と、「16インチオールシーズンタイヤ」を標準装備しており、キャンプ場などアクティブなレジャーシーンでも頼もしい走りを発揮します。

パワートレインは2種類が用意されています。ひとつは、最高出力131ps・最大トルク240Nmを発揮しWLTCモード燃費15.0km／Lを実現する1.3リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンに、電子制御7速AT（7EDC）を組み合わせたモデル（40台）です。

もうひとつは、最高出力116ps・最大トルク270Nmという力強いトルクと19.6km／Lの優れた燃費を誇る1.5リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンに、6速MTを組み合わせたモデル（60台）で、合計100台限定での販売となります。

とくに、昨今では希少な存在となったMT車がディーゼルモデルに設定されており、さらに販売割合も多めに確保されている点は、クルマを操る楽しさを求めるファンにとって大きな魅力といえるでしょう。

価格（消費税込）は、ガソリン・ディーゼルともに439万円です。

販売は抽選方式となり、2026年4月16日から4月26日まで全国のルノー正規販売店で申し込みを受け付けます。なお、申し込み数が販売予定台数に達しなかった場合には、先着順での通常販売に移行するとのことです。

毎回、発売のたびに争奪戦となる大人気の「クルール」シリーズ。とくにアウトドアに映えるアースカラーと黒バンパー、そして5人乗り仕様にMTモデルという組み合わせとあって、今回も高い注目を集めることは間違いありません。