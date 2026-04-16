木山裕策、孫娘＆長男夫婦と青空の下でオフを満喫「幸せなご家族ですね」「パパに見えます」
歌手の木山裕策（57）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年10月に誕生を報告していた孫娘（0）と長男夫婦とオフを満喫する様子を公開した。
【写真】「幸せなご家族ですね」孫娘＆長男夫婦と“あしかがフラワーパーク”でオフを満喫する木山裕策
木山は「長男夫婦が誘ってくれて、あしかがフラワーパークに行ってきました！」と、大好きだというフジの花に囲まれた孫娘との2ショットなどを公開。
「孫のキラキラした笑顔と、美しい自然に包まれて、思い出に残る一日になりました」と喜びをつづった。お土産には「フジの花を見上げるフジ色の柴犬君がめっちゃ可愛い」というスノードームをチョイス。さらに販売コーナーでは「房が一番長くなる品種で、最長2mにもなるらしい」という苗を購入したことを明かし、「大切に育てていきたいと思います」と、意欲ものぞかせた。
コメント欄には「栃木へようこそ」「素敵な笑顔と藤の花可愛いお孫さん全て羨ましい限りです 幸せなご家族ですね」「木山さん、若いですね パパに見えますよ」「素敵な写真」「じぃじに子守唄歌ってもらえたら幸せ」「木山さん！木山さん！全部，ジィジィのお顔ですね」「笑いの絶えないご家族が目に浮かびます」などの声が寄せられている。
木山は、大阪府出身。日本テレビ系オーディション番組『歌スタ!!』より、2008年2月に1stシングル「home」でデビュー。家族愛を素朴かつ情感たっぷりにつづった歌詞と、ハートフルな歌声が大きな話題を呼んだ。同年10月にはミニアルバム『WAIT FOR YOU〜今の僕に出来る事〜』をリリース。また同年末の『第59回 NHK紅白歌合戦』への初出場も果たした。プライベートでは、4人の子を持つ父。
【写真】「幸せなご家族ですね」孫娘＆長男夫婦と“あしかがフラワーパーク”でオフを満喫する木山裕策
木山は「長男夫婦が誘ってくれて、あしかがフラワーパークに行ってきました！」と、大好きだというフジの花に囲まれた孫娘との2ショットなどを公開。
「孫のキラキラした笑顔と、美しい自然に包まれて、思い出に残る一日になりました」と喜びをつづった。お土産には「フジの花を見上げるフジ色の柴犬君がめっちゃ可愛い」というスノードームをチョイス。さらに販売コーナーでは「房が一番長くなる品種で、最長2mにもなるらしい」という苗を購入したことを明かし、「大切に育てていきたいと思います」と、意欲ものぞかせた。
木山は、大阪府出身。日本テレビ系オーディション番組『歌スタ!!』より、2008年2月に1stシングル「home」でデビュー。家族愛を素朴かつ情感たっぷりにつづった歌詞と、ハートフルな歌声が大きな話題を呼んだ。同年10月にはミニアルバム『WAIT FOR YOU〜今の僕に出来る事〜』をリリース。また同年末の『第59回 NHK紅白歌合戦』への初出場も果たした。プライベートでは、4人の子を持つ父。