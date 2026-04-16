IVEレイ、東京・青山に降臨 美肩際立つドレス＆個性派サイドポニーでオーラ放つ【TAMBURINSポップアップストア】
【モデルプレス＝2026/04/16】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が4月16日、フレグランスブランド・TAMBURINS（タンバリンズ）青山フラッグシップストアで開催されたポップアップイベントに来店。美しいスタイルが際立つドレスを着こなした。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー、美背中披露
新作のフレグランスや個性的なオブジェが並ぶ店内を楽しんだ様子のレイ。肩が大胆に開いたグレーのドレスを着こなし、美しい背中やスタイルを披露。また、ヘアスタイルは紫のシュシュが目を引く三つ編みが混ざった個性的なサイドポニースタイルとなっていた。最後には、店の外に待つ報道陣や来店客に笑顔で手を振り、店を後にした。
韓国発のアイウェアブランド「GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）」が手掛ける人気のフレグランスブランド・TAMBURINS。このたび、HAIRコレクションと新しい香り「SUMMER TAILS（サマーテイルス）」のローンチを記念して、4月17日から5月30日までTAMBURIN青山フラッグシップストアにてポップアップストアをオープンする。初夏を思わせるきみどり色や、同ブランドならではの感覚が際立つ多様なオブジェや小物で満たされた空間となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP日本人メンバー、美背中披露
◆IVEレイ「TAMBURINS」青山店に登場
新作のフレグランスや個性的なオブジェが並ぶ店内を楽しんだ様子のレイ。肩が大胆に開いたグレーのドレスを着こなし、美しい背中やスタイルを披露。また、ヘアスタイルは紫のシュシュが目を引く三つ編みが混ざった個性的なサイドポニースタイルとなっていた。最後には、店の外に待つ報道陣や来店客に笑顔で手を振り、店を後にした。
◆「TAMBURINS」ポップアップイベント開催
韓国発のアイウェアブランド「GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）」が手掛ける人気のフレグランスブランド・TAMBURINS。このたび、HAIRコレクションと新しい香り「SUMMER TAILS（サマーテイルス）」のローンチを記念して、4月17日から5月30日までTAMBURIN青山フラッグシップストアにてポップアップストアをオープンする。初夏を思わせるきみどり色や、同ブランドならではの感覚が際立つ多様なオブジェや小物で満たされた空間となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】