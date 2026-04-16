欧州株　堅調、中東情勢の改善期待、日米市場で高値更新の動き
東京時間16:45現在
英ＦＴＳＥ100　 10587.25（+27.67　+0.26%）
独ＤＡＸ　　24105.86（+39.16　+0.16%）
仏ＣＡＣ40　 8291.76（+17.19　+0.21%）
スイスＳＭＩ　 13211.32（-8.26　-0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48726.00（+57.00　+0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7076.00（+15.50　+0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26478.00（+112.50　+0.43%）