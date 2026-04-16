欧州株 堅調、中東情勢の改善期待、日米市場で高値更新の動き
欧州株 堅調、中東情勢の改善期待、日米市場で高値更新の動き
東京時間16:45現在
英ＦＴＳＥ100 10587.25（+27.67 +0.26%）
独ＤＡＸ 24105.86（+39.16 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 8291.76（+17.19 +0.21%）
スイスＳＭＩ 13211.32（-8.26 -0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:45現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48726.00（+57.00 +0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7076.00（+15.50 +0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26478.00（+112.50 +0.43%）
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独ＤＡＸ 24105.86（+39.16 +0.16%）
仏ＣＡＣ40 8291.76（+17.19 +0.21%）
スイスＳＭＩ 13211.32（-8.26 -0.06%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 48726.00（+57.00 +0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7076.00（+15.50 +0.22%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26478.00（+112.50 +0.43%）