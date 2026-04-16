日産自動車は１６日、軽自動車の電気自動車（ＥＶ）「サクラ」を一部改良し、今夏に発売すると発表した。

今年度、軽ＥＶ市場に参入するスズキや中国ＢＹＤの新モデルに対抗するため、改良モデルでは価格を引き下げたほか、一部グレードのデザインも刷新した。航続距離は現行モデルと同じ最大１８０キロ・メートルとなる。

グレード数は、現行モデルの二つから三つに増やした。税込み価格は２４４万８６００円からで、最も安いグレードは現行モデルから１５万円の引き下げとなった。政府の補助金を含むと約１８７万円から購入可能で、ガソリン車との価格差を減らして顧客の取り込みを図る。装備を充実させた最上位グレードも現行モデルから約８万円安くした。

また、上位二つのグレードでは、フロント部分を同社のＥＶ「リーフ」に似たデザインに改め、横一文字のヘッドライトが際立つようにした。下位グレードは、価格を優先して現行モデルのデザインを維持した。

サクラの販売台数は、２０２２〜２３年度は年３万台超だったが、２５年度は約１万台だった。日産は一部改良を通じた商品力の強化で、販売をてこ入れする狙いだ。