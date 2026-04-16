ももクロ・佐々木彩夏にとって「夜食は早めの朝食」!?「ゼロカロリー理論」にメンバーも呆れる

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃807は「私の一択Chan」をお届け！

◆アクティブすぎるれにちゃん

「私の一択Chan」は、ももクロの「日常のこだわり」を浮き彫りにする人気コーナー。親になった人はある質問に“これ一択”の答えを出し、親以外のメンバーはその回答を予想。ひとり1回ずつ親に「Yes or Noクエスチョン」もできる。

コーナー終了後は「ガラガラ抽選会」が開かれる。最多ポイント獲得者は「抽選券」を5枚ゲット。ちなみに敗れたプレイヤーも、1回だけ抽選会に参加できる。

この景品が豪華だ。1等「演出自腹 賞金5万円」、2等「高級焼肉弁当」、3等「珍味詰め合わせセット」、4等「お菓子つかみ取り」とあって、メンバーもやる気十分。

今回はまず高城れにが親となり、「これをしているときだけは時間を忘れること」というお題に答えた。

ヒントは「体を動かすことで、毎日やっている」というもの。ももクロの3人は「スカッシュ」で回答が一致した。昨年からスカッシュをやりたいと言っていたそうだ。

ゲストの三四郎・小宮浩信は「筋トレ」、相田周二は「皇居ラン」と予想するが、高城の答えは「走ってるとき」。最近、マラソン大会にも挑戦している高城らしい答えだ。

相田は「正解に近いのは、僕なんじゃないですか!?」と主張するが、高城は「皇居ランはまだやったことがない」と相田を不正解に。そしてなぜか「筋トレ」が一番近いということで、小宮がポイントをゲットした。

ちなみにメンバーたちが答えたスカッシュに関しては、収録の翌週に「スカッシュとエアロビに行く」予定があるとのことで、まさにこれから挑戦するようだ。

◆あーりん「夜食は早めの朝食」

「一択Chan」もいよいよ終盤。最後の親は佐々木彩夏だ。お題は「夜遅くに小腹が空いた佐々木彩夏さんが食べても罪悪感が少ないと思っている食べもの」。

百田夏菜子が「あーりんってけっこうなんでもゼロカロリーだと思っている」と指摘すると、当の佐々木も「（夜食は）早めの朝食だと思って食べればいい」と、ぶっ飛んだ感覚を明かす。

Yes or Noクエスチョンの結果、「揚げものでもお菓子でも麺類でもなく野菜でもなく、手間もかからない」食べ物だとわかった。

玉井詩織は「せいろで蒸し焼き」と回答。実際、佐々木は最近せいろを買ったのだという。高城は「えのきのバターホイル焼き」。これも最近、「えのき食べたい」と佐々木が言っていたそう。

百田は「韓国のり」と回答。佐々木は韓国のりが大好きで、「しょっぱい空気」だと言っているのだとか。佐々木が「韓国のりは海風」と言っていたことを玉井も証言する。佐々木の「ゼロカロリー理論」はぶっ飛んでいる。

小宮の「たらこ」という回答にも、メンバーたちはうなずく。佐々木はコンビニで食事を済ませるときも、パックご飯とたらこを買うほど、たらこ好きなのだそう。一方、相田は「赤身肉」と予想した。

気になる佐々木の回答は…「生ハム」だ。本人いわく「あんなペラペラで太るわけない」。

全員ハズレかと思いきや、佐々木は「赤身肉以外、みんなにポイントあげたい」と、さすがの太っ腹なジャッジ。しかし、赤身肉に関しては「わざわざ焼いてまで食べたくない」「夜中に食べる意味がわかんない」と一蹴した。

◆夏菜子の起こした「ダメな奇跡」

ここで「一択Chan」は終了！ トップに輝いた百田と玉井が、抽選券を5枚獲得した。

肝心の抽選会では、佐々木、小宮、高城、相田が次々と撃沈し、参加賞のポケットティッシュをもらっていく。

いよいよ本命の百田と玉井だ。しかし、ふたりも1回目は参加賞。その後、6回連続で「白玉」が出てしまう。ガラガラの中には白玉しか入ってないのでは…？とスタッフへの疑惑も生まれかけたが、百田の2回目で白玉が出た直後、続けて一等の金の玉が出た！

しかし、最初に出た白玉で判定されるので、惜しくも一等にはならず。MCの東京03・飯塚悟志も「なにこのダメな奇跡」と笑う。さすが百田夏菜子、笑いの神様に愛されているだけある。

結局、抽選会は3等止まりで終了！ とはいえ、4等の「お菓子つかみ取り」の権利をもらった百田と玉井と高城は、金ダライいっぱいのお菓子を大量ゲットしてご満悦だった。