中田翔、ジェット風船でニッコリ “超人”糸井嘉男と楽しむ無邪気な姿に反響「可愛すぎて無理」「少年みたい」
元プロ野球選手の中田翔（36）が14日、元プロ野球選手の糸井嘉男（44）のインスタグラムに登場。ジェット風船を楽しむ2人の様子が公開され、楽しげな様子が反響を呼んでいる。
【動画】「こんな可愛い人達おる？」ジェット風船でニッコリ、中田翔＆糸井嘉男の無邪気な姿
投稿では「2人でジェット風船」「翔×超人コンビの解説いかがでしたか」とコメントが添えられ、球場の解説席から2人が黄色いジェット風船を手に盛り上がる姿をアップした。
息の合ったやり取りを見せながら、観客席のファンとともに風船を飛ばす様子が映し出されており、無邪気な笑顔が印象的な内容となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて無理」「2人とも少年みたい」「こんな可愛い人達おる？」「楽しそう」「お二人の解説最高でした」といった声が寄せられ、ほほ笑ましいコンビの姿に注目が集まっていた。
【動画】「こんな可愛い人達おる？」ジェット風船でニッコリ、中田翔＆糸井嘉男の無邪気な姿
投稿では「2人でジェット風船」「翔×超人コンビの解説いかがでしたか」とコメントが添えられ、球場の解説席から2人が黄色いジェット風船を手に盛り上がる姿をアップした。
息の合ったやり取りを見せながら、観客席のファンとともに風船を飛ばす様子が映し出されており、無邪気な笑顔が印象的な内容となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて無理」「2人とも少年みたい」「こんな可愛い人達おる？」「楽しそう」「お二人の解説最高でした」といった声が寄せられ、ほほ笑ましいコンビの姿に注目が集まっていた。