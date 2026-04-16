「単独で遺棄した」死体遺棄容疑で逮捕の父親　安達結希さん殺害も認める【京都小学生行方不明】

京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親が、殺害についても認めていることが分かりました。

捜査本部が置かれている京都・南丹警察署前から、最新情報を関西テレビ・西中蓮アナウンサーがお伝えします。

父親はその姿が見えないよう警察官が厳重に隠す中、身柄が検察庁に送られました。

死体遺棄の疑いで逮捕された南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日から4月13日の間に息子の結希さんの遺体を遺棄した疑いが持たれていて、16日午後、検察庁に身柄を送られました。

警察によりますと、安達容疑者は調べに対して、「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

結希さんは3月23日に行方不明となり、4月13日に南丹市内の山中で遺体で見つかりましたが、警察によると、安達容疑者は遺体を数カ所にわたって移したとみられるということです。

安達容疑者は単独で遺棄したと供述しているということです。

また、捜査関係者によると、安達容疑者が殺害についても認めていることが分かりました。

警察は結希さんの死因は「不詳」としていましたが、行方不明となった3月23日の朝までは生存が確認されていたことが明らかになりました。

今後、死亡の詳しい経緯の解明も進められることになります。